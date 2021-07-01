Строительство научной библиотеки для нацпарка «Бикин» началось в Приморье

Владивосток, 1 июля. В «столице» национального парка «Бикин» — селе Красный Яр начали строить современную научную библиотеку. Рядом с детским садом, введенном в строй в прошлом году, появится просторное комфортабельное пространство для интеллектуального времяпровождения. Сдача объекта намечена на осень 2021 года.

Библиотека будет построена уже опробованным способом — на свайном фундаменте из клееного бруса. Такие здания хорошо зарекомендовали себя: почта, больница, дом быта, задние администрации и полиции, пекарня, жилые дома и детский сад «Тигренок», все объекты, построенные в селе Красный Яр Центром «Амурский тигр» теплые зимой, «дышащие» летом, удобные и экологичные.

«Конечно же шахматный клуб села Красный Яр «переедет» в новое помещение, поселковое радио, в составлении программ для которого мы намерены задействовать молодежь также будет вещать из нового очага культуры. Мы благодарны Центру «Амурский тигр» за столь значимую инициативу, которая безусловно поможет не только в развитии национального парка, но и села. Природу охраняют люди. И если их жизнь будет комфортной, и интересной, свое дело они будут делать с душой и ответственностью, я уверен», — рассказал ФАН директора национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев.

Национальный парк «Бикин» /

Библиотека будет многофункциональной. Здесь также будут проводиться кружковые занятия и секции, как для молодежи, так и для более старшего поколения.

«Мы видим, как ранее построенные Центром для национального парка и села социальные объекты не только изменили облик села, но и сказались на качестве жизни в нем. Благодаря созданной инфраструктуре в Красном Яру, начали возвращаться ранее уехавшие на «большую землю» молодые люди, потянулись перспективные, квалифицированные специалисты — это, как раз то, чего мы добивались. Новая библиотека поможет в развитии научного отдел национального парка и повышение уровня экологического просвещения, возрождения культуры коренных малочисленных народов. Помимо своей основной функции, я надеюсь она будет выполнять роль творческого, культурного и образовательного центра села», — подчеркнул генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Национальный парк «Бикин» является гарантом сохранения крупного массива девственных лесов в долине реки Бикин, амурского тигра и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Объект создали 3 ноября 2015 года по поручению Президента России Владимира Путина.

Ранее ФАН писал, что лесной пожар на севере национального парка «Бикин» в Приморье был потушен. С момента обнаружения термической аномалии до полной ликвидации прошло пять дней. За это время выгорело 65 га леса.