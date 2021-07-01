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Пенсионер насмерть сбил женщину на тротуаре в Приморье
Происшествия
Пенсионер насмерть сбил женщину на тротуаре в Приморье
ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку  / 

Владивосток, 1 июля. Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в пригороде Владивостока. Автомобиль Daihatsu Atrai сбил женщину на тротуаре на улице Лермонтова в Трудовом. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

«Полицейские установили, что 68-летний мужчина за рулем Daihatsu Atrai двигался со стороны Маковского и в районе Лермонтова, 64а сбил 69-летнюю женщину, находящуюся на тротуаре. По словам очевидцев, водитель перепутал педали», — сообщили ФАН в УМВД России по Приморскому краю.

Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице, при этом на видео, опубликованном в Instagram аварийными комиссарами, женщина не была в критическом состоянии.

Остальные участники дорожного движения не пострадали.

«Сотрудники полиции проводят проверку по факту автоаварии с участием пешехода. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в УМВД России по Приморскому краю.

Стаж водителя Daihatsu Atrai составляет 44 года. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в этом году мужчину привлекали один раз.

Ранее ФАН писал, что пьяный дебошир повредил машины и пытался поджечь дверь квартиры во Владивостоке.

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