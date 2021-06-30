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Путин заявил о необходимости строительства новой школы в приморском селе Воздвиженка

  /   Обновлено: 30 июня 2021 14:25
Общество
Путин заявил о необходимости строительства новой школы в приморском селе Воздвиженка
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Владивосток, 30 июня. Жители приморского села Воздвиженка обратились к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав о плачевном состоянии местной школы.

Они пожаловались, что в школе обрушилась перегородка. Граждане опасаются за своих детей, которые учатся в этой школе. Владимир Путин пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с руководством региона, заявив о необходимости привести в порядок все учебные учреждения.

«Если у вас школа в аварийном состоянии, у вас должна быть построена новая школа. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе на строительство и капремонты. Мы вам обязательно поможем», — пообещал глава РФ.

По последним данным, уже более 30 россиян получили ответы на свои вопросы в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Глава РФ принимает в ней участие в 18-й раз. Прямая линия стартовала в 12:00 по Москве.

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путин школа прямая линия
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