Путин заявил о необходимости строительства новой школы в приморском селе Воздвиженка

Владивосток, 30 июня. Жители приморского села Воздвиженка обратились к президенту РФ Владимиру Путину, рассказав о плачевном состоянии местной школы.

Они пожаловались, что в школе обрушилась перегородка. Граждане опасаются за своих детей, которые учатся в этой школе. Владимир Путин пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с руководством региона, заявив о необходимости привести в порядок все учебные учреждения.

«Если у вас школа в аварийном состоянии, у вас должна быть построена новая школа. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе на строительство и капремонты. Мы вам обязательно поможем», — пообещал глава РФ.

По последним данным, уже более 30 россиян получили ответы на свои вопросы в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Глава РФ принимает в ней участие в 18-й раз. Прямая линия стартовала в 12:00 по Москве.