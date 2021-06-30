Пьяный дебошир повредил машины и пытался поджечь дверь квартиры во Владивостоке

Владивосток, 30 июня. 30-летнего жителя Владивостока, устроившего дебош во дворе дома на проспекте Красного Знамени, арестовали на 15 суток. Пьяный мужчина приехал к супруге, с которой не проживает, пытался поджечь дверь ее квартиры и повредил шесть машин во дворе.

«Установлено, что мужчина в состоянии опьянения решил выяснить отношения с супругой (с которой вместе не проживает). Он подъехал на стоянку, расположенную около дома, поругался с охранником, повредил две машины и уехал. После он зашел в подъезд, где живет его супруга, и поджег бумагу около входной двери квартиры. Когда он решил уехать, повредил ещё четыре иномарки во дворе», — сообщили ФАН в УМВД России по Приморскому краю.

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Инспекторы ДПС, задержавшие правонарушителя, выяснили, что его уже привлекали к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, водительского удостоверения он лишен. В отношении мужчины составлены административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН писал, что объявленный в федеральный розыск приморец прятался от росгвардейцев в диване.