Новый зоопарк для спасенных во время наводнения животных появится в Приморье

Владивосток, 30 июня. В 2022 году в Уссурийске собираются начать строить современный зоопарк с просторными вольерами. Он должен будет принять 10 медведей и льва, спасенных во время наводнения в 2015 году. К работе привлекут средства краевого бюджета.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Переговорили с мэром Уссурийска. Они подберут непосредственно территорию, на которой будет размещен зоопарк. Специалисты подготовят техническое задание и эскизный проект. Мы его проработаем и начнем делать проектно-сметную документацию. Чтобы в 22-м году был. За год его можно построить», — сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Судьба зверей была под большим вопросом, поскольку вольеры для крупных животных с 2021 года по закону должны были стать просторнее в несколько раз. Частным зоопаркам эти медведи и лев тоже не нужны, потому что их очень сложно и дорого содержать. А современные стандарты содержания животных обязывают расширить жилье каждому из 10 медведей и льву до 100 квадратных метров.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Городской парк такой территорией не располагает. И зооэкспозиция не вписывается в новый проект реконструкции центрального места отдыха, которая запланирована на будущий год. Остро стоит проблема близкого нахождения жилых домов и прогулок с малышами. В администрацию Уссурийска не раз поступали жалобы на устрашающее рычание льва. Эти же опасения высказали отдыхающие губернатору края», — рассказала кореспонденту ФАН работник уссурийской зооэкспозиции Вера Блищ.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В ведение администрации Уссурийского округа животные попали в сентябре 2015 года. Тогда циклон «Гони» затопил частный зоопарк «Сапсан» в городском парке «Зеленый остров». Мелких животных вывезли владельцы и полицейские, а медведи сутками стояли в воде на задних лапах, пытаясь выжить. На помощь пришло МЧС, однако спасти гималайского медведя, волкособа и барсука не удалось. Еще одна медведица умерла после эвакуации от стресса.

Ранее ФАН писал, что шестерых тюленей после реабилитации выпустили на волю в Приморье.