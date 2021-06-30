Пляжи Приморья оказались не готовы к купальному сезону

Владивосток, 30 июня. Благодаря теплому июню в Приморье многие уже успели открыть пляжный сезон. Однако сами пляжи не готовы. Из 68 запланированных к освидетельствованию участков приняты только 10. Сегодня на совещании с главами муниципалитетов губернатор Приморского края обозначил основные проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время. Среди них: плохое состояние дорог к пляжным территориям, самодельные шлагбаумы-веревочки, отсутствие медпунктов, постов спасателей, мусорок, раздевалок и туалетов. Основная причина — безответственные арендаторы, не заинтересованные в развитии пляжных территорий.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Зачастую, с тем чтобы не идти на большие расходы, делается следующее: определяется, как пляжная территория, ставится табличка, что купаться нельзя. При этом ни каких мер не принимается. Ответственность перекладывается на самих отдыхающих. Так не должно быть. Мы все равно знаем, что население будет купаться, если находиться на пляже. Поэтому арендатор, будь то муниципалитет или инвестор, он обязан сделать пост спасения и оказать помощь нуждающимся», — подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее ФАН писал, что песок на популярном владивостокском пляже Шамора начнут чистить от камней и травы. В разгар купального сезона будет работать спецтехника.