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Отдыхающего у дороги тигра сняли на видео в Приморье

Общество
Отдыхающего у дороги тигра сняли на видео в Приморье
Фото предоставлено очевидцами  / 

Владивосток, 30 июня. Хищника, лежавшего на обочине дороги, заметили двое мужчин, проезжавших мимо возле села Татьяновка Спасского района в Приморье. Хозяин тайги спокойно грелся на солнышке, зевал и лениво оглядывался по сторонам, не обращая внимания на людей и машины. Больше минуты его снимали на телефон, после чего тигр встал с места и скрылся в кустах.

Как оказалось, этот тигр уже месяц привлекает к себе внимание людей. Возможно, это тот самый полосатый хищник, который недавно лежал на клубничных грядках в селе Славинка и выходил на трассу возле Калиновки. Охотнадзор собирается отловить его и отправить на реабилитацию, потому что такое равнодушное отношение к людям не является нормой для дикого зверя.

«На данный момент в Спасском районе уже работает спецгруппа охотничьего надзора по разрешению конфликтных ситуаций. Надо выяснить причины его частого появления перед людьми и в первую очередь обезопасить его самого. Может случиться, что хищник не будет причинять каких-то неудобств, но может стать жертвой браконьеров. То, что он так часто выходит, возможно, у него есть индивидуальная особенность. Тигры, как и люди, очень разные по характеру и отношению к жизни. Или же у него существуют какие-то проблемы, из-за чего он часто оказывается на виду у человека. Никакой опасности населению этот тигр не несет», — рассказал корреспонденту ФАН генеральный директор АНО «Центр Амурский тигр» Сергей Арамилев. 

Ранее ФАН писал, что амурский тигр, который 9 июня заходил в гости к жителям Славинки в Спасском районе Приморья, успел уже несколько раз подряд выйти к людям. Хищник оказался равнодушен к человеку.

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Все новости / Общество / Отдыхающего у дороги тигра сняли на видео в Приморье
приморье амурский тигр
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