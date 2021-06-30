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Второй дальневосточный гектар разрешили брать в Приморье

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Второй дальневосточный гектар разрешили брать в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Владивосток, 30 июня. На днях правительством России был подписан документ, который позволяет россиянам взять второй «дальневосточный гектар», в том числе в Приморье. Поправки в закон о дальневосточном гектаре дают возможность тем, кто уже взял землю, оформил ее в собственность или взял в аренду, выбрать еще один участок. Площадь при этом может быть любой, хоть 10 соток под дачу, главное, чтобы участок был не более 1 гектара.

Сейчас в Приморье выделили почти 20 тысяч земельных участков, еще пять тысяч заявлений — на рассмотрении. Некоторые приморские «гектарщики» восприняли возможность взять второй участок с радостью. Так, Дмитрий Иванов взял землю в Надеждинском районе под винодельню. Планирует взять второй участок и развивать гастрономический туризм. 

«Нам осталось два года для того, чтобы оформить в собственность первый гектар. Мы уверены, что мы его освоим должным образом и получим в собственность. Если есть какой-то проект или идея, то дальневосточный гектар — это удобный механизм, чтобы землю оформить», — рассказал корреспонденту ФАН владелец «дальневосточного гектара» Дмитрий Иванов.

Учитывая, что программа «Дальневосточный гектар» началась пять лет назад, в 2021 году выбрать второй участок смогут только те, кто взял первый в 2016 году. В связи с тем, что каждый участник программы с момента подписания договора пользования землей через год должен определиться, чем он будет заниматься на своей земле, через три — подать отчет об освоении участка (показать первые результаты работы — фундамент для дома, сад или огород, для предпринимателей — финансовую отчетность). Через пять лет можно оформить землю в собственность или в аренду.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Приморья поможет переехавшим из Бразилии староверам получить землю.

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приморье дальневосточный гектар
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