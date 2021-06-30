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Число стобалльников на ЕГЭ по физике в Приморье увеличилось в 2021 году

Общество
Число стобалльников на ЕГЭ по физике в Приморье увеличилось в 2021 году
Федеральное агентство новостей

Владивосток, 30 июня. Количество человек, сдавших ЕГЭ по физике на наивысший балл, увеличилось в этом году. Максимального результата смогли достичь пять выпускников, заявили в Минобразования Приморья.

В 2021 году предмет сдавали 2062 человека. Суммарное число высокобалльников в крае — 99 выпускников. Наличие пятерых стобалльников по физике является отличным показателем, поскольку в прошлом году их было существенно меньше – всего лишь два человека, передал официальный портал Правительства Приморского края.

Суммарно в этом году Единый государственный экзамен в Приморье сдают более 11 тысяч выпускников. Аттестация проходит с соблюдением всех обязательных коронавирусных требований.

Рособрнадзор отказывался от изменений сроков сдачи ЕГЭ в отдельных субъектах страны. Об этом сообщал глава ведомства Анзор Музаев.

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приморье приморский край минобразования егэ
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