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Подозреваемого в хищении 20 млн рублей из госбюджета арестовали в Приморье

Происшествия
Подозреваемого в хищении 20 млн рублей из госбюджета арестовали в Приморье
pixabay.com

Владивосток, 30 июня. Бизнесмен оформлял документы на получение государственной грантовой поддержки на несуществующие сельхозпредприятия. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 20 млн рублей.

Преступление раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции приморского управления МВД. Ранее судимый мужчина оформлял крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) на третьих лиц, после чего предоставлял в Минсельхоз Приморья фиктивные документы о реализации в Спасском районе инвестиционных проектов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств и ферм. Однако в реальности никакой подобной деятельности не проводилось.

«Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, превысил 20 млн рублей», — уточнили в краевом управлении МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф. Имущество подозреваемого арестовано, сам он заключен под стражу.

В Крыму предотвратили побег фигуранта уголовного дела о хищении 19 млн рублей. Мужчину задержали в аэропорту, откуда он пытался улететь с территории полуострова.

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бюджет приморье хищение
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