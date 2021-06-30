Подозреваемого в хищении 20 млн рублей из госбюджета арестовали в Приморье

Владивосток, 30 июня. Бизнесмен оформлял документы на получение государственной грантовой поддержки на несуществующие сельхозпредприятия. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 20 млн рублей.

Преступление раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции приморского управления МВД. Ранее судимый мужчина оформлял крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) на третьих лиц, после чего предоставлял в Минсельхоз Приморья фиктивные документы о реализации в Спасском районе инвестиционных проектов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств и ферм. Однако в реальности никакой подобной деятельности не проводилось.

«Ущерб, причиненный бюджету Российской Федерации, превысил 20 млн рублей», — уточнили в краевом управлении МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф. Имущество подозреваемого арестовано, сам он заключен под стражу.

В Крыму предотвратили побег фигуранта уголовного дела о хищении 19 млн рублей. Мужчину задержали в аэропорту, откуда он пытался улететь с территории полуострова.