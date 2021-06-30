Горы колес: Владивосток захламлен отработанными автомобильными шинами

Остров Русский, мыс Кунгасный, сопка Холодильник, улица Новороссийская, пляж на Второй Речке — пальцев на руках не хватит, чтобы сосчитать все стихийные свалки Владивостока.

Куда ни глянь – везде колеса

Дальневосточная столица захламлена отработанными автомобильными шинами. И это стало серьезной проблемой.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Во всех дворах, куда ни коснись, везде покрышки валяются. Ребятишки их поджигают, везде дым. Надо как-то бороться. Я, например, не знаю, где утилизация покрышек у нас в городе», — посетовала корреспонденту ФАН житель Владивостока Инна Бабенко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В администрации Владивостока о ситуации хорошо знают и даже предполагают, как появляются шины на улицах города.

«Люди меняют свои колеса, в зависимости от сезона летние на зимние, зимние на летние. И вместо того, чтобы их официально утилизировать, сдать в шиномонтаж или куда-то еще, они их просто выбрасывают», — рассказал корреспонденту ФАН заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации г.Владивостока Игорь Скубко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Но в решении экологической проблемы бессильны даже ученые из Дальневосточного отделения российской академии наук.

«Это своеобразный вид пластика, про который сейчас много говорят. Долго не разрушающийся мусор, который накапливается и вредит экосистемам комплексно. Жечь покрышки тоже не вариант, потому что выделяется в атмосферу очень много дыма, содержащего вредные вещества. Прежде всего автомобилисты не знают, как их правильно утилизировать», — отметил корреспонденту ФАН заведующий сектором лесных экосистем ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Александр Омелько.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Бизнес в помощь

Здесь, кстати, будет уместна любая помощь. Общественники. Волонтеры. И — предприниматели. К ним, собственно, и апеллируют.

«Нужно привлекать к решению вопроса бизнес социально ответственный. Создавать специальные площадки для приема шин желательно на безвозмездной основе. С последующим их вывозом к месту утилизации», — считает заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации г.Владивостока Игорь Скубко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Но бесплатно колеса никто не принимает. За очень редким исключением. Как раз таким стала недавняя акция по приему покрышек в автомобильной столице — Владивостоке. Ее организовали городские власти и крупная компания, торгующая новой резиной. Старую можно было сдать в течение недели, не заплатив ни копейки. Собрали свыше 4-х тысяч шин.

«Вам разве приятно выходить на улицу, смотреть, что эти покрышки валяются. Что вы дышите вот этой вот химией. У нас только социальная выгода, совместно с администрацией, собрать и утилизировать грамотно и правильно эту шину», — говорит директор компании по продаже шин Николай Моисеенко.

Лед тронулся

На днях администрация Владивостока решила проредить свалки автопокрышек. Дорожная служба собирает брошенные шины вдоль дорог, за гаражами, на пустырях и в лесу. К муниципальным службам присоединились и управляющие компании. Они наводят порядок во дворах и вывозят колеса на площадку временного хранения.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мы планируем увеличить темпы вывоза колес из города, чтобы достигнуть еще лучших результатов. На сегодня мы практически выполнили прошлогодний объем вывоза», — поделился руководитель управления дорог и благоустройства г.Владивостока Николай Зайцев.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Сейчас город формирует дополнительные контракты на сбор, вывоз и переработку автопокрышек. С начала года собрали уже более 25 тысяч шин. Ежедневно около одной тысячи колес отправляют в специализированную компанию. Всего за 15 минут станки превратят шину в крошку.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Сама резиновая крошка идет у нас на спортивные площадки, тротуары, изготовление брусчатки. Остатки металлического корда сдаются на металлолом в переработку», — рассказал начальник участка по переработке автомобильных шин Эдуард Спивак.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Платите – заберем

Во Владивостоке свыше 2000 шиномонтажек. И только с 30-ю есть договор у этой компании. Руководство несколько лет пытается наладить сбор у людей резины напрямую, без посредников. Но поставить прием на поток пока невозможно. Нужны площади для хранения.

«Неоднократно вели переговоры с администрацией города Владивостока, где выдвигали свои предложения, чтобы город выделил нам участок земли, а мы бы обустроили эту территорию, получили бы все разрешительные документы на нее. И на безвозмездной основе принимали бы от физлиц покрышки», — отметил директор компании по утилизации отходов Глеб Юницын.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

А вот в другой владивостокской компании по утилизации из шин делают топливо.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Здесь тоже готовы взять на себя дополнительные объемы, но не в состоянии возместить затраты на переработку. Расходы слишком велики.

«Если наши власти продумают какую-то программу субсидирования таких производств, или может быть хотя бы программу субсидирования вопросов выдачи денег за принесенную покрышку, то, я думаю, это может очень серьезно повлиять на количество валяющихся отходов вокруг нас», — продолжил директор компании по утилизации отходов Юрий Начесов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Так что пока автомобилистам, желающим самостоятельно сдать шины на утилизацию, придется платить. Примерно 40-60 рублей за покрышку, это зависит от веса.

«У нас, к сожалению, народ еще не привык платить, а весь мир платит, покупая резину в стоимость уже включена стоимость утилизации. На сегодняшний день в России чуть по-другому построена эта работа. К сожалению, человеку сложно объяснить и донести, что выброшенная резина будет разлагаться не одни десятки лет», — делится директор компании по утилизации отходов Глеб Юницын.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Как было когда-то с макулатурой или со стеклянной тарой. Ввели бы буквально небольшую, символическую плату за то, что люди сдают эти покрышки в специальные пункты приема», — рассуждает заведующий сектором лесных экосистем ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Александр Омелько.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Утилизация требует затрат на энергоносители, это люди, это время. Соответственно у нас сейчас возможности такой нет давать людям деньги за то, что они приносят покрышки», — подчеркивает директор компании по утилизации отходов Юрий Начесов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Покрышки — это отходы четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации или переработке. Выброшенные на улицу шины разлагаются более ста лет. И все это время происходит постоянное вымывание в почву токсичных органических соединений. Как выясняется, у проблемы утилизации покрышек много граней. Еще больше — мнений, как это делать.