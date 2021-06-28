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Сотрудники МЧС спасли двух молодых приморцев, которые попали в беду на катере

  /   Обновлено: 28 июня 2021 19:15
Общество
Сотрудники МЧС спасли двух молодых приморцев, которые попали в беду на катере
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Владивосток, 28 июня. Двух юных жителей Приморья чуть не унесло в открытое море из-за сломавшегося на воде катера. Попавших в беду парней спасли сотрудники МЧС.

Жители Приморья 1988 и 2001 годов рождения выехали на катере покататься. В районе мыса Черных скал у транспорта заглох двигатель. Парни не смогли его запустить и дрейфовали по волнам, пока их не начало уносить в Японское море. Они прислали сообщение об этом в поисково-спасательное подразделение Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России.

Сотрудники ведомства тут же отправились на помощь попавшим в беду приморцам. Катер с парнями обнаружили в море и взяли на буксир. Помощь врачей спасенным не потребовалась.

Тонувшего подростка на реке Вычегда ранее спасли рыбаки. Юношу подобрали и высадили на песчаной косе. Инцидент произошел в Архангельске.

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