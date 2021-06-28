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Путин утвердил нового главу пограничного управления ФСБ в Приморье

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Политика
Путин утвердил нового главу пограничного управления ФСБ в Приморье
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Владивосток, 28 июня. Президент России Владимир Путин утвердил генерал-майора Дмитрия Юдина новым главой пограничного управления ФСБ в Приморском крае. Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Глава государства подписал документ о назначении нового начальника погрануправления ФСБ России. Дмитрий Юдин родился в 1971 году. Генерал-майор окончил Высшее военное пограничное командное управление имени Дзержинского, а также Академию Федеральной пограничной службы ФСБ.

Юдин имеет государственные и ведомственные награды за безупречную работу. Новый глава погрануправления ФСБ в Приморье женат и воспитывает троих детей, приводит текст президентского указа PrimaMedia.

Ранее стало известно, что президент России встретится с выпускниками военных вузов 28 июня, сообщает НСН. Торжественное мероприятие состоится в Кремле. Российский лидер также примет спортсменов-участников летних Олимпийских игр. Точная дата встречи не сообщалась, но она должна пройти в ближайшие дни.

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путин фсб юдин
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