Путин утвердил нового главу пограничного управления ФСБ в Приморье

Владивосток, 28 июня. Президент России Владимир Путин утвердил генерал-майора Дмитрия Юдина новым главой пограничного управления ФСБ в Приморском крае. Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Глава государства подписал документ о назначении нового начальника погрануправления ФСБ России. Дмитрий Юдин родился в 1971 году. Генерал-майор окончил Высшее военное пограничное командное управление имени Дзержинского, а также Академию Федеральной пограничной службы ФСБ.

Юдин имеет государственные и ведомственные награды за безупречную работу. Новый глава погрануправления ФСБ в Приморье женат и воспитывает троих детей, приводит текст президентского указа PrimaMedia.

Ранее стало известно, что президент России встретится с выпускниками военных вузов 28 июня, сообщает НСН. Торжественное мероприятие состоится в Кремле. Российский лидер также примет спортсменов-участников летних Олимпийских игр. Точная дата встречи не сообщалась, но она должна пройти в ближайшие дни.