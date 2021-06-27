Популярный пляж во Владивостоке будут очищать от вредных примесей

Владивосток, 27 июня. Песок на популярном владивостокском пляже Шамора начнут чистить от камней и травы через неделю. В разгар купального сезона будет работать спецтехника. 27 июня специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» провели тестовые работы. Пока используется имеющаяся техника, однако в перспективе планируется закупить профессиональное оборудование для уборки пляжей.

«Провели тестовые испытания, после чего немного доработаем технику, навесное оборудование и ориентироврчно с 5 июля выйдем на основной объем работ. Сначала необходимо очистить песчаную полосу от крупных камней, остатков бетона, а затем техника будет просеивать песок, очищая его от мелких фракций — ракушки, мелкого камня и травы», — рассказал ФАН заместитель директора МУП «Содержание городских территорий» Алексей Руденко.

Песчаная полоса будет разделена на несколько зон и поэтапно очищена — от первого пляжа «Лотос» до мыса Крутого, несмотря на то, что часть берега находится в частной собственности, часть — в федеральной. Вместе с тем, свою часть работ по уборке территории и обустройству зоны отдыха должны провести арендаторы.

Ранее глава администрации Владивостока проверил самый большой пляж в городе и убедился в том, что Шамора не готова к купальному сезону, только в середине июня.

Арендаторы в марте начали убирать свои беседки с песка и менять их на террасы. Многие из них до сих пор не готовы. Основания для некоторых террас строят из старых шпал, которые обработаны горючим и вредным для людей креозотом.

Ранее ФАН писал, что на юге Приморья, в Хасанском районе берег буквально завален тоннами анфельции. Ее выбросило море. От гниющей под солнцем морской травы запах стоит соответствующий.