Во Владивостоке взялись за реконструкцию общественных пространств: репортаж ФАН

Владивосток, 27 июня. Сквер Комсомольцев во Владивостоке, где установлен памятник Виталию Баневуру, будет обновлен к 1 сентября. Здесь идут активные работы. В парке будут сохранены и детская игровая зона, и парадная часть с памятником герою-комсомольцу. Сейчас рабочие снимают старый асфальт и планируют территорию.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Произведен демонтаж основных покрытий, бордюров и старого асфальта, ведется планировка и выравнивание. Следующий этап — подпорные стенки, чтобы обеспечить сохранность всего сквера, потом приступим к покрытию. Это у нас в течение двух недель. Что у нас получится по итогу: парадная часть с памятником, скамейками и зеленой зоной. И в сквере будет восстановлена детская площадка», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН заместитель руководителя МАУ «Дирекция общественных пространств» г. Владивостока Лилия Гиззятова.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Также активные работы идут на улице Тунгусской. Здесь убрали старую лестницу и начали работать над новой — современной, с видовой площадкой.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Подрядчики обещают сделать между Тунгусской и Славянской прогулочную зону — с освещением и красивым озеленением.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Сейчас идут земляные работы, позже будут установлены металлические опоры и начнется монтаж самой лестницы. Строительство обещают завершить также к сентябрю.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Эти объекты жители города выбрали сами как наиболее нуждающиеся в обновлении и проголосовали за них по программе «Формирование комфортной городской среды». Все работы проходят по заказу и под строгим контролем администрации Владивостока.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что жителям Владивостока представили обновленный скейт-парк.