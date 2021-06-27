Губернатор Приморья Кожемяко проверил ремонт региональных дорог

Владивосток, 27 июня. Многие региональные объекты ремонтируют в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». С инспекцией выехал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Самым сложным для ремонта оказался участок Владивосток — Суражевка — Кролевец. На этом месте «капризный» грунт, а подрядчики вынуждены снимать в два раза больше почвы. Завершить основные работы планируют к середине июля, говорится на сайте правительства региона.

Подрядчики занимаются укладкой водопропускных труб, делают щебеночное основание и готовятся к асфальтированию. Через полмесяца планируется ремонт в Суражевке и Кневичах. Кожемяко проинспектировал дорогу Штыково — Ивановка — Реттиховка, где уже заасфальтирован участок трассы. Работы планируют закончить к концу июля.

«Люди очень ждут эти дороги, это важные краевые направления, особенно в летнее время, так как ведут к местам отдыха», — отметил губернатор Приморского края.

Кроме завершения ремонта дорог в Приморье ждут открытия агрокомплекса мощностью 75 тысяч тонн мяса в год. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, это будет крупное предприятие в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.