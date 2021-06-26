«Сто дней вокруг России»: путешественник Альберт Северный прибыл во Владивосток

Владивосток, 26 июня. Путешественник из Москвы Альберт Северный на полпути к осуществлению своей давней мечты — проехать на автомобиле до четырех крайних точек страны за 100 дней. 7 июня он выехал из Москвы. Через Владивосток отправится на край Чукотки, а после посетит Мурманскую область и Севастополь. Всего 42 региона России и 25 тысяч километров, из которых 6 тысяч по реке Колыме и Северному морскому пути.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«До Якутска у меня все по дням расписано. От Якутска уже начинается произвольная программа: как корабль будет идти, как машина себя будет вести, какой уровень рек на Чукотке. Может в какой-нибудь реке придется две недели простоять, подождать пока уровень воды спадет, и я вот так смогу проехать», — поделился в беседе с корреспондентом ФАН путешественник Альберт Северный.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Впервые в истории России подобный путь предстоит преодолеть на внедорожнике без специальной подготовки. Своей машине Альберт доверяет, вместе проехали уже не один десяток экспедиций. Внутри есть все для автономной жизни — спальное место, холодильник, все гаджеты под рукой.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Нужно путешествовать по России. И на машине нужно путешествовать, необязательно для этого иметь внедорожник, необязательно для этого нужен какой-то сумасшедший бюджет. Было бы желание. Нужно просто брать палатку, садиться и ехать хоть на Байкал, хоть на Кавказ. Россия очень большая и красивая, надо по ней путешествовать», — отметил путешественник.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Все свои автопутешествия Альберт снимает и выкладывает на YouTube-канале. В 2017 году побывал в Арктике, этот поход занесен в книгу рекордов России. В 2021 году вместе с двумя единомышленниками преодолел перевал Дятлова на собачьих упряжках. По итогам этой поездки Альберт Северный выпустит фильм, в котором зрители увидят детали путешествия, красоту регионов и культуру народов страны.

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