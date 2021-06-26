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Объявленный в федеральный розыск приморец прятался от росгвардейцев в диване

Происшествия
Объявленный в федеральный розыск приморец прятался от росгвардейцев в диване
ОМВД России по городу Артему  / 

Владивосток, 26 июня. В Артеме росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину, который ранее был объявлен в федеральный розыск. На подозреваемого в присвоении денег гражданина бойцы натолкнулись практически случайно, когда приехали на вызов в квартиру. Там мужчина угрожал расправой знакомой женщине. Ее пришлось эвакуировать из окна, а он спрятался от сотрудников Росгвардии в диване.

Объявленный в федеральный розыск приморец прятался от росгвардейцев в диване
ОМВД России по городу Артему  / 

«На пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны по городу Артему поступило сообщение, что в квартире на улице Кирова мужчина угрожает женщине убийством. Заявительница рассказала, что знакомый, запугивая ножом, избил ее. Также, по словам потерпевшей, мужчина сломал замок входной двери и таким образом удерживает ее в помещении», — сообщили ФАН в управлении Росгвардии по Приморскому краю.

Объявленный в федеральный розыск приморец прятался от росгвардейцев в диване
ОМВД России по городу Артему  / 

На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы постучали в квартиру, но никто не открыл дверь. В это время в оконном проеме сотрудники заметили женщину, которая намеревалась выпрыгнуть, так как опасалась за свою жизнь. Для спасения гражданки росгвардейцы воспользовались лестницей пожарной машины МЧС.

Объявленный в федеральный розыск приморец прятался от росгвардейцев в диване
ОМВД России по городу Артему  / 

Когда сотрудники вневедомственной охраны все же проникли в квартиру, они обнаружили злоумышленника внутри. 27-летний мужчина пытался спрятаться от стражей порядка в коробе дивана, но в итоге был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Объявленный в федеральный розыск приморец прятался от росгвардейцев в диване
ОМВД России по городу Артему  / 

Сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный находится в федеральном розыске за Артемовским городским судом. Ранее приморца неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи, вымогательство и грабеж.

«Ранее в следственном подразделении отдела МВД России по городу Артему в отношении гражданина расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (Присвоение или растрата). В ходе следствия была доказана его причастность к совершению преступления. Уголовное дело направили в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Однако подсудимый на судебные заседания не являлся. Решением суда житель Артема был объявлен в федеральный розыск», — сообщили ФАН в ОМВД России по городу Артему.

Ранее ФАН писал, что нетрезвый житель Владивостока, вооружившись зажигалкой, угрожал сотрудникам местной заправки. В итоге хулигана задержали бойцы Росгвардии.

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приморье происшествия артем
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