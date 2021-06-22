Жгли, чтобы отомстить: в Приморье задержали подозреваемых в серии поджогов авто

Владивосток, 22 июня. В Приморье задержали поджигателей автомобилей, орудовавших в Советском и Ленинском районах Владивостока. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых в преступлениях. Ими оказались жители краевой столицы 35 и 42 лет. Один из них пояснил, что совершил содеянное за денежное вознаграждение от подельника в размере 40 тысяч рублей.

УМВД России по городу Владивостоку /

«Более того, полиция установила личность и местонахождение автовладельца, чье транспортное средство было следующей целью поджигателей. Прибыв на место предполагаемого преступления, оперативники заметили двоих мужчин у иномарки, припаркованной во дворе жилого дома в Первомайском районе. Граждане успели поджечь автомобиль, и, увидев полицейских, попытались скрыться с места происшествия. Подозреваемые оказали сопротивление при задержании и произвели несколько выстрелов из газового пистолета, в результате чего химические ожоги получили двое сотрудников полиции», — сообщила корреспонденту ФАН руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

УМВД России по городу Владивостоку /

Поджоги — месть бывшим коллегам, которые уволились и создали свою фирму. Ущерб потерпевших составил больше 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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