Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июня 15:53
15:51
Происшествия
Ребенок погиб в ДТП с «Газелью» в Татарстане
15:50
Политика
Памятник Тарасу Шевченко в центре Копенгагена перекрасили в российский триколор
15:49
Общество
Инфекционист назвал страшные последствия укуса энцефалитного клеща
15:48
Общество
Продюсер Долиной отказался говорить о состоянии певицы после слухов о коронавирусе
15:45
Происшествия
Пятеро нетрезвых мужчин утонули в Пензенской области за три дня
15:45
Спорт
Кто виноват и что делать: изучаем провал сборной России на Евро-2020
15:44
Армия
Медведев указал на опасность иностранного военного присутствия близ границ РФ
15:44
Армия
Военные альпинисты ЮВО совершили восхождение на гору Казбек
15:44
Политика
Форум финно-угорских народов в Эстонии закончился провокацией против России
15:42
Армия
Талибы захватили афганский город Шерхан на границе с Таджикистаном
Все новости

Жгли, чтобы отомстить: в Приморье задержали подозреваемых в серии поджогов авто

Происшествия
Жгли, чтобы отомстить: в Приморье задержали подозреваемых в серии поджогов авто
УМВД России по городу Владивостоку  / 

Владивосток, 22 июня. В Приморье задержали поджигателей автомобилей, орудовавших в Советском и Ленинском районах Владивостока. Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых в преступлениях. Ими оказались жители краевой столицы 35 и 42 лет. Один из них пояснил, что совершил содеянное за денежное вознаграждение от подельника в размере 40 тысяч рублей.

Жгли, чтобы отомстить: в Приморье задержали подозреваемых в серии поджогов авто
УМВД России по городу Владивостоку  / 

«Более того, полиция установила личность и местонахождение автовладельца, чье транспортное средство было следующей целью поджигателей. Прибыв на место предполагаемого преступления, оперативники заметили двоих мужчин у иномарки, припаркованной во дворе жилого дома в Первомайском районе. Граждане успели поджечь автомобиль, и, увидев полицейских, попытались скрыться с места происшествия. Подозреваемые оказали сопротивление при задержании и произвели несколько выстрелов из газового пистолета, в результате чего химические ожоги получили двое сотрудников полиции», — сообщила корреспонденту ФАН руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Жгли, чтобы отомстить: в Приморье задержали подозреваемых в серии поджогов авто
УМВД России по городу Владивостоку  / 

Поджоги — месть бывшим коллегам, которые уволились и создали свою фирму. Ущерб потерпевших составил больше 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее ФАН писал, что школьница в Приморье организовала групповой секс после просмотра фильма для взрослых.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жгли, чтобы отомстить: в Приморье задержали подозреваемых в серии поджогов авто
приморье происшествия владивосток поджог автомобиля
Комментировать
Эксклюзив
Инфекционист назвал страшные последствия укуса энцефалитного клеща
Инфекционист назвал страшные последствия укуса энцефалитного клеща
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 129388 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 76902 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
Шоу-бизнес 52178 21 июня 2021
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Весь мир 41979 21 июня 2021
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Украинского офицера высмеяли после унижения перед послом Великобритании
Политика 40731 20 июня 2021
Украинского офицера высмеяли после унижения перед послом Великобритании
Рейтинг@Mail.ru