День памяти и скорби во Владивостоке: репортаж ФАН

Владивосток, 22 июня. В Приморье, как и везде в России, на административных зданиях и на кораблях военно-морского флота приспущены флаги. Во Владивостоке на Корабельной набережной прошла церемония возложения цветов к Вечному огню.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Спасибо Вам за память! Будь проклята война! Ее нам не объявляли, а вероломно напали», — поделился в беседе с корреспондентом ФАН участник Курской битвы, ветеран ВОВ Исаак Ланцман.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Почтить память павших в Великой Отечественной войне также собрались руководители законодательного собрания Приморья, администрации и думы Владивостока, командование ТОФ, юнармейцы, курсанты, ветераны.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Ровно 80 лет назад утреннюю тишину воскресенья разорвали грохот бомб и снарядов — чудовищный план Барбаросса был приведен в действие. Но уже в первый день войны в жестоких приграничных боях враг осознал, что эта война не будет легкой европейской прогулкой. Весь народ от мала до велика встал на защиту своей Родины. Четыре года не смыкая глаз наши люди воевали на фронтах, трудились в тылу. Мы всегда должны помнить о подвигах наших дедов и прадедов, тех, кто отстоял нашу независимость. Вечная память Героям! Вечная слава народу-победителю!», — подчеркнул в своей речи губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В этом году в церемонии возложения цветов участвовали и несколько молодежных патриотических организаций. Великую Отечественную войну эти школьники изучают более подробно, чем сверстники. Знание исторических дат и событий той войны — неотъемлемая часть их образовательной программы.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«В 1941-ом году 22-го июня в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Более 27-ми миллионов человек умерло», — рассказала корреспонденту ФАН участник движения «Юнармия» Варвара Демиденко.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Во Владивостоке день памяти и скорби по традиции встречали у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота. Со всеми торжественными церемониями — возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что дальневосточная столица встретила поезд Победы. Тематический поезд Министерства обороны России, выехавший в рамках военно-патриотической акции «Мы — армия страны. Мы — армия народа», прибыл во Владивосток.