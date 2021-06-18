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ДВФУ создал институты в области биомедицины и технологий

Общество
ДВФУ создал институты в области биомедицины и технологий
photo.roscongress.org  /  Вячеслав Викторов

Владивосток, 18 июня. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыл пять новых институтов и школу, которые объединили программы по приоритетным направлениям обучения.

Новые программы связаны с математикой и компьютерными технологиями, биомедициной, наукоемкими технологиями и передовыми материалами, изучением мирового океана. Прием документов от абитуриентов начнется 20 июня в онлайн-формате. Будущим студентам предлагают зарегистрироваться в личном кабинете и выбрать до трех направлений.

«Университет предлагает поступающим 2848 бюджетных мест по очным программам бакалавриата/специалитета — на 20% больше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Весной ученые Дальневосточного федерального университета предложили эффективный метод мониторинга экологической ситуации. Для определения уровня благополучия необходимо воспользоваться рыбой.

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