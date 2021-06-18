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Приморцам перечислили основные мифы о вакцинации от COVID-19

Общество
Приморцам перечислили основные мифы о вакцинации от COVID-19
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Владивосток, 18 июня. Свыше 180 тысяч жителей Приморья сделали прививку от коронавируса. Приморские власти просят население пройти вакцинацию и развеивают мифы о процедуре.

Специалисты Минздрава РФ, регионального ведомства и территориального управления Роспотребнадзора пояснили наиболее популярные мифы о вакцинации. Существует мнение, что привитые все равно заболевают COVID-19, но важно помнить, что ни один препарат не способ защитить человека на 100% от вируса, говорится на сайте правительства Приморья.

«Однако болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений и угрозы летального исхода. По опыту врачей Приморья, люди, заболевшие после вакцинации, не нуждаются в госпитализации, поскольку болезнь протекает в легкой форме», — сообщается на сайте.

Согласно второму мифу, люди слишком быстро надеются на действие прививки. И, если они заболевают через неделю после процедуры, то грешат на препарат и говорят о его «неэффективности». Однако на формирование иммунитета после прививки требуется 42 дня. В этот период важно соблюдать меры безопасности. Если болезнь настигла на десятый день после вакцинации, то защита еще не появилась, поясняют специалисты.

Еще один миф гласит, что привитые люди попадают в госпитали с COVID-19. Сегодня менее одного процента вакцинированных лечатся в медучреждениях. Чаще всего это заболевшие после получения первой инъекции.

Недавно глава Минздрава Михаил Мурашко назвал вакцинацию главной задачей жителей страны. Он напомнил о важности заботы о себе и здоровье окружающих.

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вакцинация мифы коронавирус
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