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Спасатели эвакуировали двух жителей Владивостока из горящей квартиры

  /   Обновлено: 16 июня 2021 13:03
Общество
Спасатели эвакуировали двух жителей Владивостока из горящей квартиры
10.mchs.gov.ru

Владивосток, 16 июня. Сотрудники МЧС вывели из горящей квартиры двух человек. Инцидент произошел на улице Васнецова.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в 10:58 по местному времени. Через несколько минут сотрудники регионального МЧС прибыли на место ЧП. Из квартиры на четвертом этаже, в которой находился очаг пожара, оперативно эвакуировали двух жильцов. Возгорание удалось локализовать спустя 20 минут.

Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. В тушении горящей квартиры принимали участие более 20 человек личного состава МЧС и семь единиц техники.

Ранее курские пожарные спасли человека из горящего дома на улице Ухтомского. Инцидент произошел в Железнодорожном округе.

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