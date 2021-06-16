Девушке оторвало руку в лобовом ДТП на приморской трассе

Владивосток, 16 июня. Шесть человек получили тяжелые травмы в результате аварии в поселке Смоляниново. По предварительным данным, одной из пострадавших пришлось ампутировать руку.

ДТП произошло с двумя автомобилями. Один из участников дорожного инцидента двигался на большой скорости, передает издание Deita. Последствия аварии устраняют сотрудники экстренных служб.

Что стало причиной инцидента, предстоит выяснить. На месте работают врачи скорой помощи. Одна машина с пострадавшими уже направилась в ближайшую больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.