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Житель Владивостока распылил газовый баллончик в лицо 92-летней женщине

Происшествия
Житель Владивостока распылил газовый баллончик в лицо 92-летней женщине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 16 июня. Неизвестный мужчина распылил перцовый газ в лицо пожилой женщине. Инцидент произошел на пересечении Океанского проспекта и улицы Октябрьской.

Два автомобиля остановились на светофоре параллельно друг другу. В салоне Toyota Probox находилась 92-летняя женщина и ее внук. За несколько минут до происшествия их подрезал другой автомобиль, что едва не привело к аварии.

Когда автомобили поравнялись на светофоре, злоумышленник начал ругаться и распылил газовый баллончик в салон иномарки с пожилой пассажиркой. Женщина от испуга потеряла сознание. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Новокузнецке восьмиклассника заподозрили в использовании газового баллончика в школе. В результате случившегося пострадали 11 детей.

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Все новости / Происшествия / Житель Владивостока распылил газовый баллончик в лицо 92-летней женщине
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