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Назван размер штрафа за незаконно выловленного камчатского краба в Приморье

Общество
Назван размер штрафа за незаконно выловленного камчатского краба в Приморье
crab-dv.ru  /  АССОЦИАЦИЯ ДОБЫТЧИКОВ КРАБА Дальнего востока

Владивосток, 15 июня. Запасы синего и камчатского крабов истощаются, поэтому приказом Минсельхоза в подзоне Приморье с 20 июня по 31 декабря установлен запрет на их добычу. Он также распространится на рыбаков-любителей и на коренные народы. Штраф за каждого выловленного краба — более 7 тысяч рублей.

«Необходимо обратить внимание на то, что запрет распространяется на любительское рыболовство, а также ловлю крабов для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов», — сообщили ФАН в агентстве по рыболовству Приморского края.

Браконьерам будет грозить административная ответственность с конфискацией судна. Также им придется компенсировать ущерб за каждого выловленного краба в размере 7184 рублей. Исключение сделают только для вылова крабов в научно-исследовательских и контрольных целях.

Ранее ФАН писал, что вылов камчатского краба в Приморье оказался под запретом на полтора года.

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приморье вылов краба
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