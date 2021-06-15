Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 20:46
20:45
Армия
США заявили о готовности к новым соглашениям по разоружению с РФ до истечения СНВ-3
20:44
Экономика
Россияне раскритиковали планы Украины обложить налогами крымчан
20:43
Шоу-бизнес
Она была папиной дочкой: Сергей Соседов о годовщине смерти Жанны Фриске
20:42
Весь мир
Бурунди отменяет антикоронавирусные ограничения и открывает границы
20:41
Спорт
Полузащитник «Рубина» Кварацхелия включен в число номинантов на премию Golden Boy
20:41
Весь мир
Глава МИД Египта поддержал стремление Ливии провести выборы до конца года
20:39
Наука
Ученые из США заявили, что организм человека надолго сохранит иммунитет к COVID-19
20:38
Экономика
Большая часть автомобилей от Toyota подорожала в России
20:33
Общество
Выяснились подробности случая в Крыму, где пограничник пригрозил задержанием рыбакам
20:32
Общество
Странное видео из Крыма с перепалкой туристов и продавцов на рынке возмутило соцсети
Все новости

В Приморье на водоеме утонул ребенок, ФАН узнал подробности

Происшествия
В Приморье на водоеме утонул ребенок, ФАН узнал подробности
pxhere.com  / 

Владивосток, 15 июня. На одном из водоемов города Арсеньева утонул 9-летний мальчик. Погибший отправился купаться вместе с другом. При этом ребенок не умел плавать, а водоем, который выбрали дети, не является местом, определенным для купания.

«Прибывшим на место медикам не удалось спасти жизнь утонувшего ребенка — сотрудники скорой помощи лишь констатировали смерть. На место происшествия также выезжал прокурор города Александр Непрокин», — сообщили в прокуратуре Приморского края.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Ранее ФАН писал, что трехлетнего мальчика рядом с пустой лодкой на озере в Приморье спас майор полиции.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Приморье на водоеме утонул ребенок, ФАН узнал подробности
приморье происшествия арсеньев
Комментировать
Эксклюзив
Военные инженеры ЗВО навели свыше 90 понтонов в центре Петербурга
Военные инженеры ЗВО навели свыше 90 понтонов в центре Петербурга
Самое популярное
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 57028 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 47686 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 47596 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 36231 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 30218 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Рейтинг@Mail.ru