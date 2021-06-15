В Приморье на водоеме утонул ребенок, ФАН узнал подробности

Владивосток, 15 июня. На одном из водоемов города Арсеньева утонул 9-летний мальчик. Погибший отправился купаться вместе с другом. При этом ребенок не умел плавать, а водоем, который выбрали дети, не является местом, определенным для купания.

«Прибывшим на место медикам не удалось спасти жизнь утонувшего ребенка — сотрудники скорой помощи лишь констатировали смерть. На место происшествия также выезжал прокурор города Александр Непрокин», — сообщили в прокуратуре Приморского края.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка исполнению законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Ранее ФАН писал, что трехлетнего мальчика рядом с пустой лодкой на озере в Приморье спас майор полиции.