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Приморские медики готовы к открытию новых COVID-госпиталей

  /   Обновлено: 15 июня 2021 19:48
Общество
Приморские медики готовы к открытию новых COVID-госпиталей
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 15 июня. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Приморье открывают COVID-госпитали и увеличивают коечный фонд. Эпидситуация в крае остается напряженной. Суточный прирост — почти 70 зараженных.

Приморские медики готовы к открытию новых COVID-госпиталей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Сейчас мы наблюдаем схожую картину с прошлогодней весенней волной. Сначала рост был зафиксирован в Европе, через несколько недель — в центральной части России, через 2–3 недели — в крупных городах Приморья. С конца апреля, когда в крае снизилась заболеваемость до 30 случаев в сутки, медики оценивали развитие ситуации и говорили о необходимости вакцинации и предпосылках третьей волны», – отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Приморские медики готовы к открытию новых COVID-госпиталей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В восемнадцати медучреждениях края сейчас развернуто 1304 койко-места. А скоро откроют еще два госпиталя — в Уссурийске и Владивостоке. Для сравнения, в конце апреля функционировали чуть больше семисот коек. В стационары поступают не только пенсионеры, но и люди средних лет. По словам врачей, среди них нет вакцинированных.

Приморские медики готовы к открытию новых COVID-госпиталей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«С возрастом растет риск перенести коронавирус в более тяжелой форме, именно по этой причине мы настоятельно рекомендовали пройти вакцинацию этой категории населения. Сегодня госпиталь принимает пациентов с тяжелой формой заболевания, где людей старше 61 года — 55%. Пациентов до 40 лет — 15%, в возрасте 41–60 лет — 30%», — рассказала корреспонденту ФАН главный врач владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая.

Приморские медики готовы к открытию новых COVID-госпиталей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Тем временем, амбулаторные инфекционные центры снова начнут работать шесть дней в неделю и до позднего вечера. Там ждут пациентов с температурой до 38 градусов и симптомами COVID-19. Однако при высокой температуре врачи рекомендуют остаться дома и вызвать врача.

Приморские медики готовы к открытию новых COVID-госпиталей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Госпитализация требуется только в экстренных случаях, когда температура свыше 38 градусов держится более трех суток, лихорадка на фоне повышенной температуры, ощущение удушья, сатурация ниже 90», — уточнила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Приморские медики готовы к открытию новых COVID-госпиталей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Медики напоминают, что коронавирусная инфекция лечится как амбулаторно, так и в стационаре, когда есть необходимость подключения кислорода или ИВЛ и нужна усиленная медикаментозная терапия.

Ранее ФАН писал, что в Приморье растет число заболевших COVID-19 и ситуация близка к критической.

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Все новости / Общество / Приморские медики готовы к открытию новых COVID-госпиталей
приморье covid-19
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