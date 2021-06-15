В Приморье ищут медвежонка, который от испуга напал на человека

Владивосток, 15 июня. Молодой медведь зашел на территорию населенного пункта в Приморье и напал на человека. Это случилось в селе Тарасовка Михайловского района 13 июня. Пострадавшего госпитализировали с травмами средней тяжести.

«Специалисты обследовали место происшествия. Судя по размеру следа, это совсем молодой медведь, появившийся на свет в прошлом году. Есть большая вероятность, что в населенном пункте он больше не появится. Но если это случится, то будем принимать решение о его отлове», — рассказал ФАН заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый.

По предварительным данным, молодой белогрудый медведь зашел на территорию населенного пункта и не смог своевременно уйти обратно в лес из-за сетчатого забора, огораживающего один из участков. По словам очевидцев, по дороге, проходящей вдоль этого забора, шел мужчина, который по какой-то причине не заметил животное, а напуганный медведь, поневоле оказавшийся в ловушке, бросился на человека. Животное убежало, пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Ранее ФАН писал, что амурский тигр, который 9 июня заходил в гости к жителям Славинки в Спасском районе Приморья, успел несколько раз за последние сутки выйти к людям. Хищник оказался равнодушен к человеку, но специалисты отмечают, что такое поведение не является нормой. Теперь дикого кота отловят и отправят на реабилитацию, чтобы выяснить причины такого поведения.