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Губернатор Приморья побывал в гостях у самой многодетной семьи

Общество
Губернатор Приморья побывал в гостях у самой многодетной семьи
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 15 июня. Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил самую многодетную семью Большого Камня. Супруги Егоян воспитывают 14 детей. Ранее в День России они получили орден «Родительская слава», указ о награждении которым подписал президент Владимир Путин.

Губернатор Приморья побывал в гостях у самой многодетной семьи
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Дети активно занимаются в различных кружках и секциях. Родители стараются воспитывать в детях трудолюбие и уважение к старшим. Присутствует положительный пример родителей, в семье всегда благоприятный эмоциональный климат. Много внимания уделяется развитию духовных качеств детей, таких как доброта, бескорыстие, умение дружить и поддерживать в трудную минуту. Это очень гостеприимная семья», — рассказали корреспонденту ФАН в администрации Большого Камня.

Губернатор Приморья побывал в гостях у самой многодетной семьи
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

У четы Егоян взрослые дети уже сами обзавелись семьями, несколько старших получают высшее образование. Пятеро младших учатся в школе. Это активные дети, которые занимаются в кружках и секциях. А родители учат их быть трудолюбивыми, бескорыстными, уважать старших и поддерживать родственников в трудную минуту. Сегодня губернатор пообщался с семьей, детям вручил подарки, а главе семейства обещал поддержку, в том числе по юридическим вопросам.

Губернатор Приморья побывал в гостях у самой многодетной семьи
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Конечно, мы будем поддерживать такие семьи, делать все, чтобы у них было как можно меньше проблем, чтобы власть всегда подставляла плечо таким примерным семьям. Если многодетные родители будут успешны и государство будет им помогать, то и другие, глядя на них, поймут, что это не страшно — иметь много детей», — подчеркнул глава Приморья Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья побывал в гостях у самой многодетной семьи
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Араик Егоян руководит строительной компанией, но внимание государства лишним точно не будет. Губернатор дал главе городского округа Александру Андрюхину поручения по дополнительной поддержке многодетной семьи.

Ранее ФАН писал, что Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России.

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Все новости / Общество / Губернатор Приморья побывал в гостях у самой многодетной семьи
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