Теперь не только документы: в МФЦ Приморья можно сделать прививку от COVID-19

Владивосток, 15 июня. Вакцинация от COVID-19 в Приморье не только продолжается, но и становится все более массовой. Первую прививку получили уже более 160 тысяч человек. Сейчас совсем не обязательно идти за этим в поликлинику. Людей прививают на рабочих местах, в торговых центрах и даже в МФЦ, куда прежде ходили только за документами.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Здесь нужны полис, паспорт и СНИЛС. Принимают только совершеннолетних. Сначала врач выясняет, есть ли хронические заболевания и аллергии. Затем измеряет давление, пульс и температуру, определяет общее состояние пациента. Если есть признаки ОРВИ, прививку делать не будут.

«В этом случае, конечно, рекомендуется посещение поликлиники, доктора для подтверждения того, что у человека не будет противопоказаний и каких-то побочных реакций после постановки вакцины», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН участковый терапевт Владивостокской поликлиники № 6 Елизавета Корчевая.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Владивостокцы уже оценили такое удобство, что в многофункциональном центре можно не только оформить документы, но и сделать прививку. Говорят, тут удобнее, чем в поликлинике. Не нужно записываться заранее и нет очередей.

«Сейчас вот у нас дачный сезон, все на дачи ездят, у людей просто не хватает времени. А кто работает — так вообще. Очереди, волокита. А здесь так все быстро, аккуратно, мне понравилось», — поделился с корреспондентом ФАН житель Владивостока Юрий Сидунов.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В таких прививочных пунктах ставят первый компонент вакцины. На повторный укол уже ждут в поликлинике.

Ранее ФАН писал, что в Приморье ежедневно возрастает число заболевших с симптомами ОРВИ и пневмониями.