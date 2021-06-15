Жители Приморья спасли маленького косуленка от стаи собак

Владивосток, 15 июня. Животное доставили в Центра спасения животных «Тигр» жители Партизанского района. Вырастить косуленка помогут сотрудники заведения.

Местные жители отбили малыша от своры бродячих собак, а затем вызвали на место сотрудников департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края. Они помогли доставить косуленка ветеринарам.

Это уже четвертый детеныш, который воспитывается в Центре спасения животных «Тигр». Всем малышам нет еще и месяца. Они активно едят козье молоко и взаимодействуют друг с другом, рассказали сотрудники центра.

Брянская многодетная семья получила в дар козочек, сообщал ФАН. Их подарили представители общественного движения «Добромир», АНО «Единение» и неравнодушные граждане.