Прокуратура начала проверку по факту осквернения сквера Героя России в Арсеньеве

Арсеньев, 14 июня. Сквер, посвященный летчику Олегу Пешкову, осквернен в Арсеньеве. По факту вандализма прокуратура начала проверку.

У надзорного органа есть информация, что к возмутительной выходке причастны двое подростков. Ведомство не сообщает, как именно ночные хулиганы осквернили сквер.

Прокуратура также намерена выяснить, насколько эффективно работают органы профилактики.

Летчик Олег Пешков несколько лет прожил в Арсеньеве, служил в воинской части. В 2015 году во время командировки он погиб в ходе боевых действий. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении офицеру звания Героя России.

В Новороссийске пьяный вандал осквернил мемориал героям ВОВ. Неадекватный гражданин стал разбивать о памятник бутылки.