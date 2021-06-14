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Трехлетнего мальчика рядом с пустой лодкой на озере в Приморье спас майор полиции

  /   Обновлено: 14 июня 2021 19:15
Происшествия
Трехлетнего мальчика рядом с пустой лодкой на озере в Приморье спас майор полиции
УМВД России по Приморскому краю  / 

Владивосток, 14 июня. Семья приехала отдыхать на озеро Ханка из поселка Новый. Это мужчина 42 лет, его 31-летняя жена и трехлетний сын. 10 июня они вышли на озеро на надувной моторной лодке с территории одной из баз отдыха. На берегу осталась незапертая машина, палатка, кухня и вещи. 11 июня о пропавшей семье в полицию сообщил 59-летний местный житель.

Трехлетнего мальчика рядом с пустой лодкой на озере в Приморье спас майор полиции
УМВД России по Приморскому краю  / 

«В ходе поисковых мероприятий оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по Ханкайскому округу майор полиции Владимир Поварчук прибыл в село Троицкое. Cовместно с неравнодушным гражданином Виталием Васильковым на его лодке они начали осматривать акваторию», — сообщила руководитель  пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова.

На расстоянии 10 км от базы отдыха они заметили надувную лодку с оторванным мотором. Рядом с ней майор полиции обнаружил 3-летнего Дамира в спасательном жилете, который, на первый взгляд, не подавал признаков жизни. Взяв мальчика на руки, Владимир укутал его в свою куртку, пытаясь согреть малыша.

Трехлетнего мальчика рядом с пустой лодкой на озере в Приморье спас майор полиции
УМВД России по Приморскому краю  / 

Сотрудник полиции Владимир Поварчук и Виталий Васильков вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которой и передали ребенка. Предварительно врачи диагностировали у мальчика переохлаждение. Сейчас он проходит обследование в лечебном учреждении. Жизни малыша ничего не угрожает.

Трехлетнего мальчика рядом с пустой лодкой на озере в Приморье спас майор полиции
УМВД России по Приморскому краю  / 

«Поисковые мероприятия, в которых задействованы полицейские, сотрудники МЧС, ГИМС, кинологи, береговая охрана, а также местные жители, имеющие катера, продолжаются» — добавила Ирина Сырова.

В понедельник, 14 июня, Следственный комитет озвучил версию, почему ребенок на Ханке остался один у пустой лодки, а его родители пропали.

Трехлетнего мальчика рядом с пустой лодкой на озере в Приморье спас майор полиции
УМВД России по Приморскому краю  / 

«На сегодняшний день установлено, что во время движения лодки по волне отец семейства, не удержавшись, упал в воду. Супруга стала пытаться удержать его за руку и сама упала в воду. Потерпевшие были без спасательных жилетов. При этом лодка продолжила движение, пока не врезалась в остров», — сообщает Следственный комитет России по Приморскому краю.

Родителей мальчика все еще ищут. На месте работает полный штат отдела криминалистики следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Ранее ФАН сообщал, что семейная пара пропала во время отдыха на озере в Приморье.

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приморье происшествия
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