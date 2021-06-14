В приморском центре спасения животных воспитывают уже четырех косулят-сирот

Владивосток, 14 июня. За две недели в Центр спасения животных «Тигр» привезли четырех косулят. Они здоровы, активны и не нуждались бы в помощи, если бы их не уносили из леса люди.

«Очень часто малыши косуль и оленей оказываются в домах людей. Иногда бывает, что маму убивают браконьеры, но очень часто маму просто спугивают сами же люди. Оленухи отбегают, а малыши просто затаиваются в траве, так как так быстро бегать еще не могут, и лежат там тихо-тихо. После того, как опасность минует, мама возвращается к своему детенышу. На вопрос, что делать, ответ простой: уйти и не мешать», – объясняют специалисты Центра спасения животных.

Первого косуленка в конце мая доставили в Центр «Тигр» сотрудники охотнадзора. Малышу было всего две недели. Его передали жители Октябрьского района. Как животное попало в руки людей, специалисты не знают. Но говорят, что такое происходит каждый год.

МРОО Центр Тигр /

В июне привезли еще одного косуленка. Это тоже мальчик, такого же возраста, совершенно здоровый и оставшийся сиротой по вине людей. Первый малыш, к слову, заметно повеселел при появлении сородича.

«Пару дней назад передали третьего детеныша. Косулята приняли третьего малыша. Теперь они живут вместе», — пишет Центр «Тигр» на своей странице в Instagram.

А сегодня четвертый косуленок пополнил ряды питомцев центра.

«Эта косуля ровесница наших малышей — им всем еще нет месяца. Все активно пьют козье молоко и взаимодействуют друг с другом», — сообщают специалисты Центра «Тигр» на своей странице в Instagram.

Ранее ФАН писал, что седьмой медвежонок-сирота появился в центре спасения животных в Приморье.