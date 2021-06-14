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Спасатели всю ночь искали подростка пропавшего при спуске с горы в Приморье

Происшествия
Спасатели всю ночь искали подростка пропавшего при спуске с горы в Приморье
ДВРПСО МЧС России  / 

Владивосток, 14 июня. О пропавшем ребенке спасатели узнали около 20:30 в воскресенье. По предварительным данным, туристическая группа из 50 школьников и шестерых взрослых отправилась в поход на Фалазу. При спуске с горы потерялся 13-летний мальчик.

Спасатели всю ночь искали подростка пропавшего при спуске с горы в Приморье
ДВРПСО МЧС России  / 

«На поиски ребенка отправились восемь человек из Владивостокского и Находкинского поисково-спасательных отрядов, а также приморской краевой спасательной службы. Поиски шли несколько часов. В 04:30 утра понедельника, 14 июня, спасатели нашли подростка на одном из хребтов Фалазы. Состояние мальчика удовлетворительное», — сообщили в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних на предмет безопасности маршрута восхождения. В ходе проверки также будет дана оценка действиям лиц, организовавшим туристический поход.

Ранее ФАН писал, что спасатели потушили крупное возгорание на заводе по переработке древесины в Приморье.

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