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Вылов камчатского краба в Приморье оказался под запретом на полтора года

Общество
Вылов камчатского краба в Приморье оказался под запретом на полтора года
Федеральное агентство новостей  / 

Владивосток, 14 июня. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства России, опубликованному 9 июня, в подзоне Приморье установлен запрет рыболовства синего и камчатского краба. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года.

«Ограничения вводятся с учетом рекомендаций ученого совета ФГБНУ «ВНИРО». Это необходимо для восстановления запасов водных биоресурсов», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Исключение сделали только для вылова в научно-исследовательских и контрольных целях.

Ранее ФАН писал, что берег в районе Токаревского маяка во Владивостоке был усеян мелкой рыбой. Она лежала на берегу ровными рядами, как ее прибило волнами.

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приморье камчатский краб
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