Вылов камчатского краба в Приморье оказался под запретом на полтора года

Владивосток, 14 июня. Согласно приказу Министерства сельского хозяйства России, опубликованному 9 июня, в подзоне Приморье установлен запрет рыболовства синего и камчатского краба. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года.

«Ограничения вводятся с учетом рекомендаций ученого совета ФГБНУ «ВНИРО». Это необходимо для восстановления запасов водных биоресурсов», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Исключение сделали только для вылова в научно-исследовательских и контрольных целях.

Ранее ФАН писал, что берег в районе Токаревского маяка во Владивостоке был усеян мелкой рыбой. Она лежала на берегу ровными рядами, как ее прибило волнами.