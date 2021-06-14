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Общество
На благоустройство пляжа на Русском острове выделят 102 млн рублей
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На благоустройство пляжа на Русском острове выделят 102 млн рублей

Общество
На благоустройство пляжа на Русском острове выделят 102 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 14 июня. Начатое в прошлом году благоустройство пляжа на мысе Ахлестышева во Владивостоке все таки завершат. На это в бюджете нашли деньги. 

На благоустройство пляжа на Русском острове выделят 102 млн рублей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Так, в 2020 году на Ахлестышева подготовили территорию к строительным работам, убрали мусор, залили бетонную площадку под парковку, сделали деревянный настил, установили раздевалки и вышку для спасателей. На это потратили 26 млн рублей. Но чтобы продолжить работы, нужно было еще 105 млн рублей. В конце мая стало известно, что денег нет и к началу пляжного сезона их найти не успеют.

На благоустройство пляжа на Русском острове выделят 102 млн рублей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Подтверждено финансирование из краевого бюджета, хоть и в меньшем размере. На завершение работ выделят 102 млн рублей. На эти деньги можно будет сделать освещение, озеленение, подвести воду, подключить видеонаблюдение и Wi-Fi, завершить благоустройство береговой линии, построить общественный туалет, навесы, детскую и спортивную площадки», — сообщил корреспонденту ФАН руководитель дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев. 

На благоустройство пляжа на Русском острове выделят 102 млн рублей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Подрядчика пока ищут, но предполагается, что к работам он приступит уже этим летом. 

Ранее ФАН узнал, на что потратят 302 млн рублей, выделенные Владивостоку перед ВЭФ.

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Все новости / Общество / На благоустройство пляжа на Русском острове выделят 102 млн рублей
приморье владивосток остров русский ахлестышева
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