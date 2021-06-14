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Тонны гниющих водорослей: на юге Приморья спешно восстанавливают крупнейший пляж

Происшествия
Тонны гниющих водорослей: на юге Приморья спешно восстанавливают крупнейший пляж
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 14 июня. На юге Приморья, в Хасанском районе берег буквально завален тоннами анфельции. Ее выбросило море. От гниющей под солнцем морской травы запах стоит соответствующий. 

Тонны гниющих водорослей: на юге Приморья спешно восстанавливают крупнейший пляж
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Даже несмотря на то, что техника вывозит водоросли с Маньчжурки вот уже несколько дней подряд, кучи травы достигают высоты в человеческий рост. Объем анфельции, заполонившей пляжную линию, просто колоссальный. 

Тонны гниющих водорослей: на юге Приморья спешно восстанавливают крупнейший пляж
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Никаких денег бюджетных не хватит. А наш бюджет поселка формируется — это маленькая доля подоходного налога, аренда и налог на землю», — поделилась с корреспондентом ФАН житель поселка Славянка Ольга Гаврилюк.

Тонны гниющих водорослей: на юге Приморья спешно восстанавливают крупнейший пляж
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Техника, которая вывозит водоросли — это помощь местных предпринимателей. В местном бюджете были заложены деньги на случай подобных экологических происшествий. Но их хватило только на начало большой уборки пляжа.

Тонны гниющих водорослей: на юге Приморья спешно восстанавливают крупнейший пляж
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Но неприглядный вид пляжа немногочисленных отдыхающих не пугают. Люди устраиваются на уже очищенных от травы участках песка, и купаются в море. Однако даже просто находиться среди куч анфельции — вовсе не безопасно.

Тонны гниющих водорослей: на юге Приморья спешно восстанавливают крупнейший пляж
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Есть письмо от главврача центральной районной Хасанской больницы об угрозе возникновения кишечных заболеваний, об угрозе возникновения ожога легких», — рассказал корреспонденту ФАН глава администрации поселка Славянка Максим Бренчагов. 

Единственные, кто анфельции даже рад — это дачники. Они специально приезжают на Маньчжурку, собирают водоросли в мешки.

Тонны гниющих водорослей: на юге Приморья спешно восстанавливают крупнейший пляж
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Маньчжурка — это самый большой и самый популярный пляж не только Славянки, но и всего Хасанского района. Аномальный выброс анфельции на берег местные жители обсуждают как главную новость. По их же мнению, виноват в этом промышленный промысел ракушки, которую добывают с помощью драг. В последнее время дражный флот курсирует напротив пляжа активно, как никогда.

Тонны гниющих водорослей: на юге Приморья спешно восстанавливают крупнейший пляж
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Суда драгами взрывают под большим давлением песок, корневая система взрыхляется. Собираются ракушки, морепродукты. Вывозится, продается», — считает житель поселка Славянка Лилия Никулина.

Никаких официальных сообщений о причинах масштабного выброса водорослей от научного сообщества Приморья пока что не было. 

Тонны гниющих водорослей: на юге Приморья спешно восстанавливают крупнейший пляж
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что национальный парк «Удэгейская легенда» вместе c жителями сел Красноармейского района Приморья пытается привлечь внимание властей и ответственных структур к проблеме добычи россыпного золота на притоках реки Большая Уссурка.

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приморье славянка хасанский район нашествие водорослей
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