Тонны гниющих водорослей: на юге Приморья спешно восстанавливают крупнейший пляж

Владивосток, 14 июня. На юге Приморья, в Хасанском районе берег буквально завален тоннами анфельции. Ее выбросило море. От гниющей под солнцем морской травы запах стоит соответствующий.
Даже несмотря на то, что техника вывозит водоросли с Маньчжурки вот уже несколько дней подряд, кучи травы достигают высоты в человеческий рост. Объем анфельции, заполонившей пляжную линию, просто колоссальный.
«Никаких денег бюджетных не хватит. А наш бюджет поселка формируется — это маленькая доля подоходного налога, аренда и налог на землю», — поделилась с корреспондентом ФАН житель поселка Славянка Ольга Гаврилюк.
Техника, которая вывозит водоросли — это помощь местных предпринимателей. В местном бюджете были заложены деньги на случай подобных экологических происшествий. Но их хватило только на начало большой уборки пляжа.
Но неприглядный вид пляжа немногочисленных отдыхающих не пугают. Люди устраиваются на уже очищенных от травы участках песка, и купаются в море. Однако даже просто находиться среди куч анфельции — вовсе не безопасно.
«Есть письмо от главврача центральной районной Хасанской больницы об угрозе возникновения кишечных заболеваний, об угрозе возникновения ожога легких», — рассказал корреспонденту ФАН глава администрации поселка Славянка Максим Бренчагов.
Единственные, кто анфельции даже рад — это дачники. Они специально приезжают на Маньчжурку, собирают водоросли в мешки.
Маньчжурка — это самый большой и самый популярный пляж не только Славянки, но и всего Хасанского района. Аномальный выброс анфельции на берег местные жители обсуждают как главную новость. По их же мнению, виноват в этом промышленный промысел ракушки, которую добывают с помощью драг. В последнее время дражный флот курсирует напротив пляжа активно, как никогда.
«Суда драгами взрывают под большим давлением песок, корневая система взрыхляется. Собираются ракушки, морепродукты. Вывозится, продается», — считает житель поселка Славянка Лилия Никулина.
Никаких официальных сообщений о причинах масштабного выброса водорослей от научного сообщества Приморья пока что не было.
Ранее ФАН писал, что национальный парк «Удэгейская легенда» вместе c жителями сел Красноармейского района Приморья пытается привлечь внимание властей и ответственных структур к проблеме добычи россыпного золота на притоках реки Большая Уссурка.