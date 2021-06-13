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Жителям Владивостока представили обновленный скейт-парк

Общество
Жителям Владивостока представили обновленный скейт-парк
pixabay.com

Владивосток, 13 июня. Ремонтные работы завершились в скейт-парке Владивостока. Теперь спортсмены смогут не только проводить время на площадке, но и участвовать в соревнованиях.

Деньги на ремонт скейт-парка выделялись из городского бюджета. На его территории появилось большое количество новых конструкций, в числе которых полосы для разгона, большая стрит-плаза, пирамида и площадка для свободного катания. Для строительства элементов использовалась влагостойкая ламинированная фанера с антискользящим покрытием.

На мероприятии по случаю открытия обновленного скейт-парка побывал исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков. Он выразил свои поздравления спортсменам и поблагодарил членов федерации скейтбординга за вклад в развитие спорта.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко ранее вручил государственные награды жителям региона за выдающиеся успехи в профессиональной и общественной деятельности. Мероприятие прошло в канун Дня России.

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приморье владивосток скейт
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