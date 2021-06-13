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Гроза и сильный дождь могут обрушиться на Владивосток 18 июня

Общество
Гроза и сильный дождь могут обрушиться на Владивосток 18 июня
pixabay.com

Владивосток, 13 июня. В пятницу, 18 июня, на столицу Приморья обрушатся более 100 миллиметров осадков, ожидают синоптики.

Во Владивостоке возможен дождь с грозой интенсивностью более 100 мм влаги, сообщает портал «Вести:Приморье». С 06:00 до 22:00 часов в городе может выпасть до 130 мм осадков, уточняют специалисты.

Ранее дальневосточный главк Ростехнадзора закончил расследование причин произошедших в Приморском крае в ноябре энергоаварий. В результате в отношении 61 должностного лица электросетевых предприятий были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье КоАП РФ «Нарушение правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей».

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