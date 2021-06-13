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Приморец попытался ограбить магазин в Находке с пневматическим пистолетом

Происшествия
Приморец попытался ограбить магазин в Находке с пневматическим пистолетом
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Владивосток, 13 июня. Мужчина попытался ограбить продуктовый магазин в Находке, сообщает городское отделение МВД.

Сообщение о нападении на торговую точку на улице Гагарина поступило от 60-летнего владельца продуктового магазина. Полицейские выяснили что злоумышленник угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник требовал передать ему все деньги.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего. Им оказался 32-летний житель Партизанска. При задержании у него изъяли пневматический пистолет.

Налетчика доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело по статье «разбой».

Ранее стало известно, что ДТП с участием несовершеннолетних участились в Приморье. Об этом сообщили в региональном главке ГИБДД.

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приморский край находка ограбление магазина
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