Спасатели потушили крупное возгорание на заводе по переработке древесины в Приморье

Владивосток, 12 июня. В Приморском крае произошел пожар на территории деревообрабатывающего завода. Огонь вспыхнул на Лесной улице.

Загорелось одно из административных зданий на территории местного предприятия. Общая площадь пожара оценивается в 2100 квадратных метров.

В результате возгорания никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава и пять единиц техники.

В Новосибирской области крупный пожар уничтожил жилой дом и несколько хозяйственных построек. В тушении возгорания были задействованы восемь единиц специальной техники МЧС.