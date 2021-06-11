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Житель Владивостока устроил ДТП с тремя припаркованными автомобилями

Происшествия
Житель Владивостока устроил ДТП с тремя припаркованными автомобилями
gibdd.ru  /  Официальный сайт Госавтоинспекции

Владивосток, 11 июня. Автомобилист в центре города умудрился протаранить несколько припаркованных машин одновременно.

ДТП произошло рано утром на улице Добровольского. Как минимум три автомобиля получили значительные кузовные повреждения. В результате аварии пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали и причины произошедшего.

Ранее пьяный «гонщик» на Audi снес забор в Нижегородской области. Автотранспорт повредил не только ограду, но и грядки.

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Все новости / Происшествия / Житель Владивостока устроил ДТП с тремя припаркованными автомобилями
дтп владивосток добровольского
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