Житель Владивостока устроил ДТП с тремя припаркованными автомобилями

Владивосток, 11 июня. Автомобилист в центре города умудрился протаранить несколько припаркованных машин одновременно.

ДТП произошло рано утром на улице Добровольского. Как минимум три автомобиля получили значительные кузовные повреждения. В результате аварии пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали и причины произошедшего.

Ранее пьяный «гонщик» на Audi снес забор в Нижегородской области. Автотранспорт повредил не только ограду, но и грядки.