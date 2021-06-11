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Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России

Общество
Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 11 июня. Губернатор Приморья вручил государственные награды, региональные знаки отличия и объявил благодарности от имени Президента России жителям региона, которые продемонстрировали выдающиеся успехи в профессиональной и общественной деятельности накануне Дня России. Корреспондент ФАН побывал на награждении. 

Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Тысячи человек признательны вам за ваш труд. Благодаря ему жизнь в нашем крае с каждым годом становится лучше. Нам многое еще предстоит сделать, чтобы Приморье не только было родиной для тех, кто здесь родился, но и притягивало людей из других регионов. И для этого у нас есть все возможности», — отметил в своей речи Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Так, орден «Родительская слава» получили супруги Луара и Араик Егоян из Большого Камня, которые воспитывают 14 детей. Это высшая государственная награда для многодетных родителей. 

Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

За большой вклад в развитие судостроительной промышленности государственные награды и благодарности Президента России получили ряд работников АО «Дальневосточный завод «Звезда», машинист уссурийского локомотивного депо и балетмейстер дома культуры имени Арсеньева Кавалеровского района, фельдшеры скорой медицинской помощи из Уссурийска и Находки. А также, главный тренер профессионального спортивного клуба «Приморье».

Помимо этого, приморцы были удостоены региональных знаков отличия.

Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Знаки отличия «Приморье получили ветеран Великой Отечественной войны Юлия Васильева и директор муниципального учреждения «Городской центр культуры» Большого Камня Светлана Катрич.

Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Знаками отличия «Почетный работник здравоохранения Приморского края» наградили главного врача Краевой клинической больницы №2 Светлану Бениову, заведующую краевым детским онко-гематологическим центром Людмилу Минкину, главного врача Приморской краевой клинической больницы №1 Андрея Попов и главного врача Владивостокской клинической больницы №4 Елену Новицкую.

Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Эту награду я посвящаю коллективу третьего родильного дома, которым я руководила 7 лет , мы восстанавливали и строили его. Сегодня — это одно из лучших родовспомогательных учреждений Приморского края. И конечно, коллективу «Дальзаводской» больницы. В прошлом году на нашей базе был развернут ковидный госпиталь. Мы пролечили более 9 600 пациентов. К сожалению, сейчас идет третья волна. Но я уверена, мы все сделаем, справимся», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ФАН главный врач Владивостокской клинической больницы №4 Елена Новицкая.

Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Знак отличия «Почетный работник физической культуры и спорта Приморского края» Олег Кожемяко вручил тренеру-преподавателю Детско-юношеской спортивной школы села Черниговка Сергею Женжере.

Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

И в заключительный день проведения «Дальневосточного МедиаСаммита-2021», про который ФАН писал ранее, знаки отличия «Почетный журналист Приморского края» получили внештатный корреспондент акционерного общества «Утро» Владимир Болдырев и старший редактор краевого учреждения «Общественное телевидение Приморья» Владимир Ощенко.

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Все новости / Общество / Олег Кожемяко вручил государственные награды выдающимся приморцам накануне Дня России
приморье владивосток государственные награды
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