«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу

Владивосток, 11 июня. Дальзаводскую больницу во Владивостоке обновляют в традициях лучших японских клиник. Еще недавно медучреждение выглядело неприглядно. Теперь у него все шансы стать одним из передовых в Приморье.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Мы в прошлом году отремонтировали капитально поликлинику. И практически по такому же принципу сейчас идет ремонт хирургии. Полы и перегородки, проемы дверные — все это из деревянных конструкций. Это пожароопасно, не соответствует требованиям санэпид режима и, конечно, за это время просто все материалы превратились в труху», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» Елена Новицкая.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Здание хирургического корпуса — 1958 года постройки. И такого капитального ремонта никогда не видело. Здесь уже поставили новые окна, продолжается замена систем тепло и водоснабжения, заново построили крышу. А фасад скоро «переоденется» в керамогранит. Впереди — внутренние отделочные работы.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«В принципе, мы планировали сделать ремонт в 2020 году, но из-за пандемии, из-за того, что в Дальзаводской больнице был развернут ковидный госпиталь, такой возможности не было», — добавила Елена Новицкая.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

На ремонт корпуса «Дальзаводской» выделено более 200 млн рублей из краевого бюджета. Окончание работ запланировано на октябрь 2021 года.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В обновленном корпусе будет современная отделка, грамотное зонирование для удобства медицинского персонала и пациентов. Идея взята у лучших японских клиник. А на первом этаже появится отделение реабилитации, оборудование для него уже получено и ожидает установку.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Также на территории Дальзаводской больницы впервые за долгие годы было отремонтировано трехэтажное здание поликлиники. Теперь она полностью соответствует критериям национального проекта «Здравоохранение».

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ежедневно смена сможет обслуживать около 350 пациентов. Для них — высокий уровень комфорта и сервиса. Просторные светлые коридоры и холлы. Для медиков оборудованы высококлассные рабочие места.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

«Легче сказать, что осталось от предыдущей поликлиники. Мы оставили только стены, потому что все — от крыши до внутреннего содержания — сетей отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения — все было полностью заменено», — поделилась с корреспондентом ФАН главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» Елена Новицкая.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

В поликлинике установили систему навигации для посетителей — удобные и понятные указатели, которые помогают человеку легко ориентироваться на этажах и в коридорах. Такая же используется в больницах Южной Кореи.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что на базе Дальзаводской больницы во Владивостоке развернули резервные койкоместа для возможного лечения пациентов с COVID-19. Такое решение принято в связи с наступлением сезона летних отпусков и предстоящим ВЭФ.