«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу

Владивосток, 11 июня. Дальзаводскую больницу во Владивостоке обновляют в традициях лучших японских клиник. Еще недавно медучреждение выглядело неприглядно. Теперь у него все шансы стать одним из передовых в Приморье.
«Мы в прошлом году отремонтировали капитально поликлинику. И практически по такому же принципу сейчас идет ремонт хирургии. Полы и перегородки, проемы дверные — все это из деревянных конструкций. Это пожароопасно, не соответствует требованиям санэпид режима и, конечно, за это время просто все материалы превратились в труху», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» Елена Новицкая.
Здание хирургического корпуса — 1958 года постройки. И такого капитального ремонта никогда не видело. Здесь уже поставили новые окна, продолжается замена систем тепло и водоснабжения, заново построили крышу. А фасад скоро «переоденется» в керамогранит. Впереди — внутренние отделочные работы.
«В принципе, мы планировали сделать ремонт в 2020 году, но из-за пандемии, из-за того, что в Дальзаводской больнице был развернут ковидный госпиталь, такой возможности не было», — добавила Елена Новицкая.
На ремонт корпуса «Дальзаводской» выделено более 200 млн рублей из краевого бюджета. Окончание работ запланировано на октябрь 2021 года.
В обновленном корпусе будет современная отделка, грамотное зонирование для удобства медицинского персонала и пациентов. Идея взята у лучших японских клиник. А на первом этаже появится отделение реабилитации, оборудование для него уже получено и ожидает установку.
Также на территории Дальзаводской больницы впервые за долгие годы было отремонтировано трехэтажное здание поликлиники. Теперь она полностью соответствует критериям национального проекта «Здравоохранение».
Ежедневно смена сможет обслуживать около 350 пациентов. Для них — высокий уровень комфорта и сервиса. Просторные светлые коридоры и холлы. Для медиков оборудованы высококлассные рабочие места.
«Легче сказать, что осталось от предыдущей поликлиники. Мы оставили только стены, потому что все — от крыши до внутреннего содержания — сетей отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения — все было полностью заменено», — поделилась с корреспондентом ФАН главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» Елена Новицкая.
В поликлинике установили систему навигации для посетителей — удобные и понятные указатели, которые помогают человеку легко ориентироваться на этажах и в коридорах. Такая же используется в больницах Южной Кореи.
Ранее ФАН писал, что на базе Дальзаводской больницы во Владивостоке развернули резервные койкоместа для возможного лечения пациентов с COVID-19. Такое решение принято в связи с наступлением сезона летних отпусков и предстоящим ВЭФ.