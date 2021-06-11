Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 16:23
16:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала пародию на репетицию Бузовой в МХАТе
16:21
Общество
Площадь Советскую в Ялте превратят в уютное место притяжения за 80 миллионов рублей
16:20
Общество
Петербургские волонтеры будут круглосуточно дежурить в Пулкове в рамках Евро-2020
16:20
Весь мир
Швейцарский банк заблокировал покупку вакцин от COVID-19 для Венесуэлы
16:18
Происшествия
Жительнице Краснодара оторвало голову при взрыве в гаражном боксе
16:18
Армия
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций армянскими военными
16:17
Общество
Петербургские волонтеры встретили первых гостей Евро-2020
16:15
Армия
Алиев в письме Путину указал на роль Москвы в поддержании перемирия в Карабахе
16:11
Политика
Рижский суд арестовал подозреваемого в «шпионаже» в пользу России депутата
16:09
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова хочет, чтобы внучка называла ее по имени
Все новости

«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу

  /   Обновлено: 11 июня 2021 15:32
Общество
«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 11 июня. Дальзаводскую больницу во Владивостоке обновляют в традициях лучших японских клиник. Еще недавно медучреждение выглядело неприглядно. Теперь у него все шансы стать одним из передовых в Приморье. 

«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Мы в прошлом году отремонтировали капитально поликлинику. И практически по такому же принципу сейчас идет ремонт хирургии. Полы и перегородки, проемы дверные — все это из деревянных конструкций. Это пожароопасно, не соответствует требованиям санэпид режима и, конечно, за это время просто все материалы превратились в труху», — рассказала в беседе с корреспондентом ФАН главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» Елена Новицкая.

«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Здание хирургического корпуса — 1958 года постройки. И такого капитального ремонта никогда не видело. Здесь уже поставили новые окна, продолжается замена систем тепло и водоснабжения, заново построили крышу. А фасад скоро «переоденется» в керамогранит. Впереди — внутренние отделочные работы.

«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«В принципе, мы планировали сделать ремонт в 2020 году, но из-за пандемии, из-за того, что в Дальзаводской больнице был развернут ковидный госпиталь, такой возможности не было», — добавила Елена Новицкая. 

«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

На ремонт корпуса «Дальзаводской» выделено более 200 млн рублей из краевого бюджета. Окончание работ запланировано на октябрь 2021 года.

«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В обновленном корпусе будет современная отделка, грамотное зонирование для удобства медицинского персонала и пациентов. Идея взята у лучших японских клиник. А на первом этаже появится отделение реабилитации, оборудование для него уже получено и ожидает установку.

«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Также на территории Дальзаводской больницы впервые за долгие годы было отремонтировано трехэтажное здание поликлиники. Теперь она полностью соответствует критериям национального проекта «Здравоохранение».

«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Ежедневно смена сможет обслуживать около 350 пациентов. Для них — высокий уровень комфорта и сервиса. Просторные светлые коридоры и холлы. Для медиков оборудованы высококлассные рабочие места.

«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

«Легче сказать, что осталось от предыдущей поликлиники. Мы оставили только стены, потому что все — от крыши до внутреннего содержания — сетей отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения — все было полностью заменено», — поделилась с корреспондентом ФАН главный врач КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» Елена Новицкая.

«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

В поликлинике установили систему навигации для посетителей — удобные и понятные указатели, которые помогают человеку легко ориентироваться на этажах и в коридорах. Такая же используется в больницах Южной Кореи. 

«В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Ранее ФАН писал, что на базе Дальзаводской больницы во Владивостоке развернули резервные койкоместа для возможного лечения пациентов с COVID-19. Такое решение принято в связи с наступлением сезона летних отпусков и предстоящим ВЭФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «В лучших традициях японских клиник»: в Приморье обновляют Дальзаводскую больницу
приморье медицина владивосток дальзаводская больница
Комментировать
Эксклюзив
Площадь Советскую в Ялте превратят в уютное место притяжения за 80 миллионов рублей
Площадь Советскую в Ялте превратят в уютное место притяжения за 80 миллионов рублей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 278961 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 114065 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 71586 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 49338 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 47983 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Рейтинг@Mail.ru