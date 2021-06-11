Наглый дятел раздолбил фотоловушку в приморском нацпарке

Владивосток, 11 июня. В национальном парке «Земля леопарда» фотоловушка, установленная для наблюдения за леопардами и тиграми, стала жертвой пернатого разбойника. Приняв замаскированную камеру за часть дерева, дятел пробил ей датчик движения. Сама камера не пострадала, но датчик придется заменить. В процессе «нападения» дятел был запечатлен пострадавшей камерой.
Фотоловушка была закреплена на нижней части древесного ствола. Чтобы незнакомый предмет не беспокоил своим видом животных, сотрудники «Земли леопарда» обклеили камеру кусочками коры. Маскировка получилась слишком удачной: пролетающий мимо дятел не сумел отличить камеру от поверхности дерева и начал добывать себе обед. Результатом стал расклеванный датчик движения, который должен запускать автоматическую съемку.
«Мы работаем с дикой природой, поэтому подобные вещи – часть прагматики. Иногда фотоловушкам достается от медведей и тигров. Это умные и любопытные звери, которые могут случайно сломать камеру в попытке изучить ее. При этом самим животным это никак не вредит. Подобные случаи единичны и не наносят реального урона сети фотомониторинга. Скорее, они могут иметь свою ценность как источник информации об особенностях поведения обитателей нацпарка», — рассказал ФАН сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук.
Всего на территории «Земли леопарда» встречается более 300 видов птиц — как оседлых, так и перелетных. Среди них есть седой дятел — немногочисленный вид, представители которого тоже повреждали фотоловушки. Несмотря на невозможность точно определить вид «нападавшего» в этот раз, кадры, полученные поврежденной фотоловушкой, имеют свою научную ценность.
Ранее ФАН писал, что Дима Билан стал хранителем дальневосточного леопарда в приморском нацпарке «Земля леопарда».