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Наглый дятел раздолбил фотоловушку в приморском нацпарке

Общество
Наглый дятел раздолбил фотоловушку в приморском нацпарке
ФГБУ «Земля леопарда»  / 

Владивосток, 11 июня. В национальном парке «Земля леопарда» фотоловушка, установленная для наблюдения за леопардами и тиграми, стала жертвой пернатого разбойника. Приняв замаскированную камеру за часть дерева, дятел пробил ей датчик движения. Сама камера не пострадала, но датчик придется заменить. В процессе «нападения» дятел был запечатлен пострадавшей камерой.

Наглый дятел раздолбил фотоловушку в приморском нацпарке
ФГБУ «Земля леопарда»  / 

Фотоловушка была закреплена на нижней части древесного ствола. Чтобы незнакомый предмет не беспокоил своим видом животных, сотрудники «Земли леопарда» обклеили камеру кусочками коры. Маскировка получилась слишком удачной: пролетающий мимо дятел не сумел отличить камеру от поверхности дерева и начал добывать себе обед. Результатом стал расклеванный датчик движения, который должен запускать автоматическую съемку.

Наглый дятел раздолбил фотоловушку в приморском нацпарке
ФГБУ «Земля леопарда»  / 

«Мы работаем с дикой природой, поэтому подобные вещи – часть прагматики. Иногда фотоловушкам достается от медведей и тигров. Это умные и любопытные звери, которые могут случайно сломать камеру в попытке изучить ее. При этом самим животным это никак не вредит. Подобные случаи единичны и не наносят реального урона сети фотомониторинга. Скорее, они могут иметь свою ценность как источник информации об особенностях поведения обитателей нацпарка», — рассказал ФАН сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук. 

Наглый дятел раздолбил фотоловушку в приморском нацпарке
ФГБУ «Земля леопарда»  / 

Всего на территории «Земли леопарда» встречается более 300 видов птиц — как оседлых, так и перелетных. Среди них есть седой дятел — немногочисленный вид, представители которого тоже повреждали фотоловушки. Несмотря на невозможность точно определить вид «нападавшего» в этот раз, кадры, полученные поврежденной фотоловушкой, имеют свою научную ценность.

Наглый дятел раздолбил фотоловушку в приморском нацпарке
ФГБУ «Земля леопарда»  / 

Ранее ФАН писал, что Дима Билан стал хранителем дальневосточного леопарда в приморском нацпарке «Земля леопарда».

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приморье земля леопарда нацпарк
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