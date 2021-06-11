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«За бутылкой»: сотрудник автосервиса в Приморье угнал авто, чтобы съездить в магазин

Происшествия
«За бутылкой»: сотрудник автосервиса в Приморье угнал авто, чтобы съездить в магазин
ОМВД России по Уссурийску  / 

Владивосток, 11 июня. В Уссурийске сотрудники ДПС обнаружили брошенный в кювете Chevrolet Camaro со следами ДТП. Как оказалось, иномарку 90-х годов выпуска угнал и разбил работник автосервиса, в котором машину оставила хозяйка для ремонта и покраски кузова. 32-летний ранее судимый мужчина захотел красиво съездить в магазин за алкоголем, но не справился с управлением автомобилем.

«За бутылкой»: сотрудник автосервиса в Приморье угнал авто, чтобы съездить в магазин
ОМВД России по Уссурийску  / 

«Установив собственника машины, полицейские выяснили, что свое транспортное средство хозяйка оставила в автосервисе для ремонта и покраски кузова. Узнав о случившемся, 39-летняя местная жительница написала заявление об угоне. Причиненный ущерб она оценила в 550 000 рублей. Полицейские установили причастность к угону 32-летнего ранее судимого уссурийца, который работал сварщиком в указанном автосервисе. При этом мужчина успел покинуть город — рано утром он уехал в Черниговский район к своей бабушке. Там его и задержали», — сообщили ФАН в ОМВД России по Уссурийску.

В отделе полиции работник автосервиса пояснил, что незаконно воспользовался автомобилем клиента, чтобы съездить в магазин за спиртными напитками. Не справившись с управлением, угонщик съехал в кювет, при этом повредив водонапорную колонку. Автомобиль он решил бросить на месте.

«За бутылкой»: сотрудник автосервиса в Приморье угнал авто, чтобы съездить в магазин
ОМВД России по Уссурийску  / 

По факту неправомерного захвата автомобиля без цели хищения в отделе дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее ФАН писал, что ДТП с участием несовершеннолетних участились в Приморье.

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приморье происшествия уссурийск угон автомобиля
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