«За бутылкой»: сотрудник автосервиса в Приморье угнал авто, чтобы съездить в магазин

Владивосток, 11 июня. В Уссурийске сотрудники ДПС обнаружили брошенный в кювете Chevrolet Camaro со следами ДТП. Как оказалось, иномарку 90-х годов выпуска угнал и разбил работник автосервиса, в котором машину оставила хозяйка для ремонта и покраски кузова. 32-летний ранее судимый мужчина захотел красиво съездить в магазин за алкоголем, но не справился с управлением автомобилем.

ОМВД России по Уссурийску /

«Установив собственника машины, полицейские выяснили, что свое транспортное средство хозяйка оставила в автосервисе для ремонта и покраски кузова. Узнав о случившемся, 39-летняя местная жительница написала заявление об угоне. Причиненный ущерб она оценила в 550 000 рублей. Полицейские установили причастность к угону 32-летнего ранее судимого уссурийца, который работал сварщиком в указанном автосервисе. При этом мужчина успел покинуть город — рано утром он уехал в Черниговский район к своей бабушке. Там его и задержали», — сообщили ФАН в ОМВД России по Уссурийску.

В отделе полиции работник автосервиса пояснил, что незаконно воспользовался автомобилем клиента, чтобы съездить в магазин за спиртными напитками. Не справившись с управлением, угонщик съехал в кювет, при этом повредив водонапорную колонку. Автомобиль он решил бросить на месте.

ОМВД России по Уссурийску /

По факту неправомерного захвата автомобиля без цели хищения в отделе дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее ФАН писал, что ДТП с участием несовершеннолетних участились в Приморье.