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ДТП с участием несовершеннолетних участились в Приморье

Происшествия
ДТП с участием несовершеннолетних участились в Приморье
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Владивосток, 11 июня. Сотрудники ГИБДД по Приморскому краю сообщили об увеличившемся количестве аварий с участием несовершеннолетних.

Во Владивостоке водитель легкового автомобиля совершил наезд на девятилетнего мальчика, который переходил дорогу. Ребенок получил травму ноги и был госпитализирован. Во время ДТП в селе Новопокровка Красноармейского района водитель наехал на 16-летнего подростка и скрылся. Девочку доставили в больницу с травмой головы.

В результате ДТП на 727-м км автодороги А-370 мужчина за рулем Nissan Diesel не выдержал дистанцию и въехал в иномарку Suzuki Wagon, в салоне которой находилась пятилетняя девочка. Ребенок избежал травм благодаря удерживающему устройству.

В Петербурге могут запретить электросамокаты после страшных ДТП с детьми. СК региона сообщил о возбуждении серии уголовных дел по факту причинения вреда здоровью детей, которые пострадали от действий водителей электросамокатов.

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