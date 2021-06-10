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Фасады, газоны, вывески: что получит центр Владивостока от проведения ВЭФ

Общество
Фасады, газоны, вывески: что получит центр Владивостока от проведения ВЭФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 10 июня. Отремонтированные фасады, ухоженные газоны и гармоничная реклама. Сегодня и. о. главы Владивостока Константин Шестаков и его помощники работали на улице, в самом центре Владивостока. Исполняющий обязанности мэра обсуждал с коллегами ремонт, который нужно здесь сделать до осени. Устранить провалы на пешеходных зонах, очистить тротуары, покрасить столбы освещения и привести в порядок ограждения. Все киоски и торговые точки должны выглядеть опрятно.

«ВЭФ – это дополнительная возможность привести Владивосток в порядок и сделать его более комфортным. В конечном итоге благоустройство проводится именно для жителей. Есть работа, за которую отвечает муниципалитет, и уже даны соответствующие поручения. Это восстановление исторических фасадов, ремонт тротуаров, озеленение. Но есть также и зоны ответственности предпринимателей. И мы намерены сотрудничать с ними, так как в благоустройстве города заинтересованы абсолютно все», — обозначил Константин Шестаков. 

Еще одним направлением станет масштабное озеленение и санитарная обрезка поврежденных ледяным дождем деревьев. Деньги – не только городские. Большая часть — федеральные. Их направят в рамках подготовки к Восточному экономическому форуму. 

Ранее ФАН писал, что новый мэр Владивостока предложил снести стадион.

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приморье владивосток вэф-2021
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